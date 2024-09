Proje sunuldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) öğrenci ve akademisyenlerini kabul ederek KKTC’de yaşayan engelli bireylerin özellikle üniversitelerde karşılaştıkları sorunların aşılması için yapılabilecekleri görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC, sosyal bir devlet olarak her vatandaşına sahip çıkma anlayışındadır” dedi.

Verilen bilgiye göre, Ersin Tatar kabulde KKTC’de bulunan yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ve ülkede yaşayan engelli bireylerin kamusal alanlarda karşılaştıkları sorunları ve çözüm olanaklarını değerlendirdi.

Engelli bireylerin daha kaliteli bir yaşama kavuşabilmeleri için hem spor hem de sosyal alanlarda yapılan çalışmalara destek verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC, sosyal bir devlet olarak her vatandaşına sahip çıkma anlayışındadır” dedi.

Tatar, devletin artan imkanları doğrultusunda engelli bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için yürütülen çalışmaların önemini her fırsatta vurguladığını kaydetti.

KAÜ Öğretim Üyesi Emel Yılmaz, KAÜ olarak engelli bireylerin yükseköğrenimde yaşadıkları sorunların aşılması için hazırlanan proje hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verirken, KAÜ öğrencisi Ahmet Kurkmaz da hazırladığı projenin detaylarını paylaştı.

Tatar, Özlü'yü kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Düzce Belediye Başkanı ve eski Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Özlü’yü KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, karşılıklı ilişkilerin pekişmesinin önemini vurguladı.