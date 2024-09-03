‘Kötü şeyler oldu  yapamadım’

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde çalışan yabancı uyruklu bir şahsa, Pakistan’da bulunan ailesini KKTC’ye getireceğini söyleyerek, 2 bin Euro parasını alan Serkan Akargöl şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde parayı aldığını kabul eden ancak yaşadığı sorunlardan dolayı işlemleri yapamadığını söyleyen zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Polis memuru, zanlının Lefkoşa’da meydana gelen “sahtekarlıkla para temini” suçundan mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, zanlının 2024 yılı içerisinde Haspolat Bölgesi'nde, S.B.’ye ailesinin KKTC'ye gelebilmesi için yardımcı olacağını söyleyip, ondan 2 bin Euro nakit para aldığını ve herhangi bir işlem yapmayarak sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı.

Polis, 30 Ağustos 2024 tarihinde telefoniyen Demirhan Polis Karakolu'na celp edilen zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında bu parayı aldığını kabul ettiğini ancak başından geçen kötü olaylar ve bazı sıkıntılar sebebiyle işlemleri yapamadığını söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı ise işlemleri yaptıracağı şahsın trafik kazası geçirmesinden dolayı aksama olduğunu söyledi.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

