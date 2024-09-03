30 bin TL ödedi

Gönyeli’de misafir olarak bulunduğu evin yanındaki boş arazide 17 adet havai fişek patlattığı gerekçesiyle tutuklanan, Çatalköy'deki ikametgahında 40 adet ithali yasak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) menşeli canlı av tüfeği fişeği bulunan Berk Özdenefe dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Polis, 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gönyeli’de Taç Sokak üzerinde bir evde misafir olarak bulunan zanlının, arkadaşlarıyla yemek yediği esnada aracına giderek almış olduğu, 17 havai fişeği evin yanındaki boş arazide ateşlemek suretiyle patlattığını söyledi.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının Çatalköy'deki evinde ise Güney Kıbrıs menşeli 40 adet canlı av tüfeği fişeği bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlın ifadesinde ateşlediği şeyleri meşale sandığını, patlayınca havai fişek olduğunu anladığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının 30 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis memuru, benzer sabıkası olmayan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, patlayıcı madde tasarrufu suçunun ağır ceza kapsamına girdiğini belirterek, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.