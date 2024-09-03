Teminatla serbest

Lefkoşa’da kullanımındaki araçla bisiklet sürücüsüne çarparak ağır yaralayan 57 yaşındaki Ahmet Şanverdi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bisiklet sürücüsü Muhammed Ahsaan’ın hayati tehlikesinin halen devam ettiği ancak şuurunun açık olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 25 Ağustos 2024 tarihinde saat 21.45 sıralarında Lefkoşa’da Çangar Çemberinde meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, Şht. Mustafa A. Ruso Caddesi boyunca YM 274 plakalı çift kabinli aracıyla soldan birinci şerit içerisinde seyreden zanlının, Haydar Aliyev Caddesi ile Özker Özgür Caddesi yol kavşağında bulunan Çangar Çemberine geldiğinde dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yaptığını belirtti.

Polis, sürücünün o esnada çemberi dolaşmakta olan Muhammed Ahsaan yönetimindeki bisikletin önünü tıkayarak, çarpıştıklarını söyledi. Polis memuru, kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk yardım tedavisinden sonra beyinde kanama teşhisi ile yoğun servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis memuru, YM 274 plakalı araç sürücüsü zanlının suçüstü tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde kazayla ilgili kamera kaydı tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru, yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü, şuurunun açık olduğunu ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 37 yıldır ülkede demirci ustası olarak çalışma izniyle bulunduğunu, evli ve çocuklarıyla birlikte Lefkoşa’da yaşadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

