Denetimler sürecek

Ömer KADİROĞLU

Girne Trafik Şube dün Lefkoşa- Girne anayolu üzerinde ağır vasıta denetimleri gerçekleştirdi.

Girne Çevre Yolu çemberi ile St. Hilarion kavşağı arasındaki bölümü 2016 tarihinde yapılan düzenlemeyle 5 ton ve üzeri araçların girişi yasaklanırken, bazı sürücüler kuralları hiçe sayıyor.

Uyarıcı levhalar bulunmasına rağmen birçok ağır vasıta sürücüsü söz konusu yolu kullanıyor.

Girne Trafik Şube Ekipleri dün yeniden Boğaz Piknik Alanı yakınlarında her iki yönde de ağır vasıtalara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

5 ton ve üzeri araçlara yasak olan güzergahı kullanan sürücülere “trafik uyarıcı levhalarına uymama” cezası olarak 3 bin 392 TL 60 Kuruş para cezası ve 15 ceza puanı cezai işlem uygulandı. Gerçekleştirilen denetim kapsamında yaklaşık bir buçuk saat içerisinde 14 ağır vasıta sürücüsüne ceza yazıldı. Yapılan denetimlere Girne Trafik Şube Amiri Salih Koyutürk de eşlik etti.

Sürücüler ne dedi…?

Mustafa Aygün

“Girne-Lefkoşa anayolunu 5 tonun üzerinde araçların kullanması yasak ve benim kullandığım araç 6 ton. Ancak bLefkoşa’dan Girne’ye donmuş ürün taşıyorum. Her Pazartesi ve Perşembe bu yolu gidiyorum. Alternatif yol göstersinler gideyim. Daha önce yine ceza yazıldı ve yazılmaya da devam edecek. Lefkoşa’dan Girne’ye Değirmenlik dağ yolunu mu kullanayım yoksa Geçitköy yolunu mu? Eğer böyle olursa hiçbir işi yetiştiremeyiz. Dağ yolunu yapacaklardı yarım kaldı ve şu anda bile o yol çok kalabalıkken bir de bizleri bu yollara sokarak daha da tehlikeyi arttırmalarının lüzumu yok. Ulaştırma Bakanlığı bizlere güvenle gidebileceğimiz alternatif yol göstersin gidelim.”

Hayati Öztürk

“Biz bu arabalarla nereden gideceğiz. Türkiye’den geldik gemiden çıktık, Lefkoşa’ya gideceğiz nereden gitmemiz gerekiyor. Burası bir çevre yolu ve buna yetkililerin bir çözüm bulması gerekiyor. 3 bin kusur lira ceza kesildi ve bunu ben maaşımla ödeyeceğim. Bu yolun yasak olduğunu da bilmiyordum.”

Cuma Demir

“5 ton ve üzeri araçların bu yolu kullanmasının yasak olduğunu bilmiyordum ancak öğrenmiş oldum. Bu yolu sürekli kullanıyorum, bundan sonrası için bakıp bizim gitmemiz gereken yol hangisi ise o yoldan gidip geleceğiz.”

Ali Kel

“Bu yolun önceden yasak olduğunu ancak sonrasında uyarıcı levhayı kaldırdıklarını ve bu yasağın kalktığını biliyordum. Levha olmayınca ben de bu yola girdim. Bana yine ceza yazdılar ancak bundan sonra bu yoldan gitmem uygun yol hangisi ise ona giderim.”

Metin Özdemir

“Aracım 45-50 ton kadar ancak 5 ton üzerinde araçla bu yola girilmediğini bilmiyordum. Genelde bu yolu kullanmıyordum. Buradan gidelim dedik onda da çevirmeye takıldık. Bundan sonra da bu yola girmeyip Değirmenlik dağ yolunu kullanacağım.”