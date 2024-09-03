Ankara-Ercan tek yön 7 ile 22 bin lira

Özlem ÇİMENDAL
Üniversitelerin yeni öğretim yılına başlamasının arifesinde Türkiye ile KKTC arasındaki uçuşlarda bilet fiyatları tavan yaptı. Bugünkü uçuşlara baktığımızda Ankara’dan Ercan’a tek geliş fiyatı 7 bin ile 22 bin lira arasında değişiyor. İzmir-Ercan en ucuz fiyat 5 bin, İstanbul-Ercan ise 4 bin lira. Yarın Ankara-Ercan uçuşu için en düşük fiyat 5 bin, en yüksek 22 bin lira.
Öğrenci velileri gibi turizmciler de Türkiye ile KKTC arasında kısa mesafeli uçuşlarda bile bilet fiyatlarının astronomik rakamlara ulaşmasından rahatsız. Turizmciler; bu şartlar altında diğer ülkelerle rekabet ederek, Kuzey Kıbrıs’a turist getirmenin çok zor olduğunu belirtiyor, yetkililerin önlem almasını istiyor.
İşte rakamlar:
3 Eylül Salı/ Ercan-İzmir 3 Eylül Salı/ İzmir-Ercan
En düşük: 3 bin 500 TL En düşük: 5 bin TL
En yüksek: 20 bin TL En yüksek: 22 bin TL
3 Eylül Salı/ Ercan-Ankara 3 Eylül Salı/ Ankara-Ercan
En düşük: 5 bin TL En düşük: 7 bin TL
En yüksek: 22 bin TL En yüksek: 22 bin TL
3 Eylül Salı/ Ercan-İstanbul 3 Eylül Salı/ İstanbul-Ercan
En düşük: 8 bin TL En düşük: 4 bin TL
En yüksek: 14 bin TL En yüksek: 18 bin TL
4 Eylül Çarşamba/ Ercan-İzmir 4 Eylül Çarşamba/ İzmir-Ercan
En düşük: 4 bin TL En düşük: 4 bin TL
En yüksek: 12 bin TL En yüksek: 22 bin TL
4 Eylül Çarşamba/ Ercan-Ankara 4 Eylül Çarşamba/ Ankara-Ercan
En düşük: 4 bin TL En düşük: 5 bin TL
En yüksek: 12 bin TL En yüksek: 22 bin TL
4 Eylül Çarşamba/ Ercan-İstanbul 4 Eylül Çarşamba/ İstanbul-Ercan
En düşük: 6 bin TL En düşük: 5 bin TL
En yüksek: 8 bin TL En yüksek: 16 bin TL
Egemen ayrı devletimizde bizlere daha beter olun diyenlere ne diyebiliriz ki ?
BM ve AB’nin Rum malı Maraş’a karşılık Dökülen Mağusa Limanı ile Ercan’ın Uluslararası Hava Şirketlerine ve Dünyaya açılışı ile kaybedilen TURİZM İle TİCARETİN kazanılmasına HAYIR diyen Şahinlerimiz ile beterin beteri var olduğu günleri göreceğimiz kesindir !!