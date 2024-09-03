Ankara-Ercan tek yön 7 ile 22 bin lira

Özlem ÇİMENDAL

Üniversitelerin yeni öğretim yılına başlamasının arifesinde Türkiye ile KKTC arasındaki uçuşlarda bilet fiyatları tavan yaptı. Bugünkü uçuşlara baktığımızda Ankara’dan Ercan’a tek geliş fiyatı 7 bin ile 22 bin lira arasında değişiyor. İzmir-Ercan en ucuz fiyat 5 bin, İstanbul-Ercan ise 4 bin lira. Yarın Ankara-Ercan uçuşu için en düşük fiyat 5 bin, en yüksek 22 bin lira.

Öğrenci velileri gibi turizmciler de Türkiye ile KKTC arasında kısa mesafeli uçuşlarda bile bilet fiyatlarının astronomik rakamlara ulaşmasından rahatsız. Turizmciler; bu şartlar altında diğer ülkelerle rekabet ederek, Kuzey Kıbrıs’a turist getirmenin çok zor olduğunu belirtiyor, yetkililerin önlem almasını istiyor.

İşte rakamlar:

3 Eylül Salı/ Ercan-İzmir 3 Eylül Salı/ İzmir-Ercan

En düşük: 3 bin 500 TL En düşük: 5 bin TL

En yüksek: 20 bin TL En yüksek: 22 bin TL

3 Eylül Salı/ Ercan-Ankara 3 Eylül Salı/ Ankara-Ercan

En düşük: 5 bin TL En düşük: 7 bin TL

En yüksek: 22 bin TL En yüksek: 22 bin TL

3 Eylül Salı/ Ercan-İstanbul 3 Eylül Salı/ İstanbul-Ercan

En düşük: 8 bin TL En düşük: 4 bin TL

En yüksek: 14 bin TL En yüksek: 18 bin TL

4 Eylül Çarşamba/ Ercan-İzmir 4 Eylül Çarşamba/ İzmir-Ercan

En düşük: 4 bin TL En düşük: 4 bin TL

En yüksek: 12 bin TL En yüksek: 22 bin TL

4 Eylül Çarşamba/ Ercan-Ankara 4 Eylül Çarşamba/ Ankara-Ercan

En düşük: 4 bin TL En düşük: 5 bin TL

En yüksek: 12 bin TL En yüksek: 22 bin TL

4 Eylül Çarşamba/ Ercan-İstanbul 4 Eylül Çarşamba/ İstanbul-Ercan

En düşük: 6 bin TL En düşük: 5 bin TL

En yüksek: 8 bin TL En yüksek: 16 bin TL