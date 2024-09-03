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Ankara-Ercan tek yön 7 ile 22 bin lira

Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala Türkiye ile KKTC arasındaki tüm uçuşlarda bilet fiyatları tavan yaptı

Ankara-Ercan tek yön 7 ile 22 bin lira
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Özlem ÇİMENDAL

Üniversitelerin yeni öğretim yılına başlamasının arifesinde Türkiye ile KKTC arasındaki uçuşlarda bilet fiyatları tavan yaptı. Bugünkü uçuşlara baktığımızda Ankara’dan Ercan’a tek geliş fiyatı 7 bin ile 22 bin lira arasında değişiyor. İzmir-Ercan en ucuz fiyat 5 bin, İstanbul-Ercan ise 4 bin lira. Yarın Ankara-Ercan uçuşu için en düşük fiyat 5 bin, en yüksek 22 bin lira.

Öğrenci velileri gibi turizmciler de Türkiye ile KKTC arasında kısa mesafeli uçuşlarda bile bilet fiyatlarının astronomik rakamlara ulaşmasından rahatsız. Turizmciler; bu şartlar altında diğer ülkelerle rekabet ederek, Kuzey Kıbrıs’a turist getirmenin çok zor olduğunu belirtiyor, yetkililerin önlem almasını istiyor.

İşte rakamlar:

3 Eylül Salı/ Ercan-İzmir                  3 Eylül Salı/ İzmir-Ercan

En düşük: 3 bin 500 TL                         En düşük: 5 bin TL

En yüksek: 20 bin TL                              En yüksek: 22 bin TL

3 Eylül Salı/ Ercan-Ankara              3 Eylül Salı/ Ankara-Ercan

En düşük: 5 bin TL                                 En düşük: 7 bin TL

En yüksek: 22 bin TL                             En yüksek: 22 bin TL

3 Eylül Salı/ Ercan-İstanbul              3 Eylül Salı/ İstanbul-Ercan

En düşük: 8 bin TL                                 En düşük: 4 bin TL

En yüksek: 14 bin TL                             En yüksek: 18 bin TL

4 Eylül Çarşamba/ Ercan-İzmir                  4 Eylül Çarşamba/ İzmir-Ercan

En düşük: 4 bin TL                                         En düşük: 4 bin TL

En yüksek: 12 bin TL                                      En yüksek: 22 bin TL

4 Eylül Çarşamba/ Ercan-Ankara                 4 Eylül Çarşamba/ Ankara-Ercan

En düşük: 4 bin TL                                            En düşük: 5 bin TL

En yüksek: 12 bin TL                                         En yüksek: 22 bin TL

4 Eylül Çarşamba/ Ercan-İstanbul                  4 Eylül Çarşamba/ İstanbul-Ercan

En düşük: 6 bin TL                                                   En düşük: 5 bin TL

En yüksek: 8 bin TL                                                  En yüksek: 16 bin TL

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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 15 dakika Önce

Egemen ayrı devletimizde bizlere daha beter olun diyenlere ne diyebiliriz ki ?
BM ve AB’nin Rum malı Maraş’a karşılık Dökülen Mağusa Limanı ile Ercan’ın Uluslararası Hava Şirketlerine ve Dünyaya açılışı ile kaybedilen TURİZM İle TİCARETİN kazanılmasına HAYIR diyen Şahinlerimiz ile beterin beteri var olduğu günleri göreceğimiz kesindir !!

Turkish Power
Turkish Power - 9 saniye Önce

Muhipyan dünyanın her yanında bayramlarda haftanın günlerine göre talep yoğunluğuna göre uçak fiyatları değişir bilmez gibi sallıyorsun İngiliz kurmasıyım diyorsun bu işleri Girne Alsancak arası dolmuş mu zannediyorsun ebu cehil hazretleri

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