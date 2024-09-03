Sabıkası yok

Güney Kıbrıs’tan aldığı uyuşturucu maddeyi iç çamaşırına, gümrüksüz 104 adet elektronik sigarayı da aracına gizleyerek ülkeye ithal etmeye çalışırken yakalanan 38 yaşındaki Hilmi Aka hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.25 sıralarında Metehan Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde ve kullanımındaki UG 889 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekip tarafından yapılan aramada zanlının giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde yaklaşık 5 gram 292 miligram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının aracında yapılan aramada ise gümrüğe beyan edilmemiş toplam 104 adet puf sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi bir şahıstan aldığını, bir kısmını başka bir kişiye vereceğini, bir kısmını ise içeceğini tespit ettiklerini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, aleyhine getirilen 5 gram 292 miligram uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçlarını kabul edip, davasına kabul yönünde cevap verdiğini söyleyerek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.