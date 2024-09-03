Binlerce kişiyi  zehirleyecekti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube, son bir haftada gerçekleştirdiği büyük operasyonlarına yenisini ekledi. Gazimağusa’nın Anıt Çember bölgesinde nefes kesen bir operasyona imza atan narkotik, 2 kilo ağırlığında, en tehlikeli uyuşturucu türü olan metamfetamin ele geçirdi. Operasyon kapsamında Tuğrul Önem ile Sadun Avcil isimli iki kişi tutuklandı. Zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Polis, uyuşturucu maddenin, gramaj halinde satıldığında binlerce kişiyi zehirlemeye yetecek miktarda olduğunu vurguladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, önceki gün saat 18.00 sıralarında, Anıt Çember bölgesinde gerçekleştirilen “Sonbahar” isimli operasyon sonucunda, zanlılar Tuğrul Önem ile Sadun Avcil’in alıkonulduğunu belirtti. Polis memuru, zanlıların tasarruflarında bulunan çanta içerisinde, 6 adet naylon poşete sarılmış halde, 2 kilo ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, uyuşturucu maddelerin gramaj halinde satılması durumunda binlerce kişiyi zehirlemeye yetecek miktarda olduğunu ifade etti. Konu uyuşturucu maddelerin nerden geldiği ve kime verileceği yönünde de detaylı bir araştırma yapılacağını kaydeden polis, meselenin ciddiyetine de vurgu yaparak mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Bir haftada 5 kilo

Gazimağusa Narkotik polisi Sonbahar Operasyonuyla birlikte bir hafta içerisinde 5 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirmiş oldu.

Polis, geçtiğimiz hafta İskele ve Girne’de 2 buçuk kilo, Gazimağusa’da ise 400 gram ağırlığında bonzai içeren kağıtlar da ele geçirmişti.