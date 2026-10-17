Projelerini anlattı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Koral Bozkurt, Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozkurt, ziyarette, esnafın çalışma koşulları ve pazarın ihtiyaçları hakkında görüşlerinin dinledi.

Vatandaşlarla alışveriş koşulları ve belediye hizmetlerine ilişkin beklentileri hakkında bilgi alan Bozkurt, pazarın temizliği, düzeni, ulaşım ve otopark olanakları yanı sıra esnafın günlük çalışmalarını kolaylaştıracak düzenlemelere dair de vatandaşlarla konuştu.

Bozkurt, esnafın rahat çalıştığı, vatandaşın rahat alışveriş yaptığı temiz ve düzenli bir pazar için çalışacaklarını belirterek, yerel üretimi ve küçük işletmeleri destekleyerek kent ekonomisini güçlendirmeyi hedeflediklerini de kaydetti.

