Rapor hazırlanacak

Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla kurulan özel komite, mahkeme emriyle açık artırmada satılan Lapta’daki Greatstone 2 sitesiyle ilgili araştırma yapacak.
Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu başkanlık edeceği komitede, Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi, Merkez Bankası Müfettişi, Vergi Dairesi temsilcisi ve Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü yer alıyor.
Verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar’ın talimatıyla kurulan komite, taraflarla görüşmelerinin ve araştırmalarının ardından rapor hazırlatarak Başbakan’a sunacak.
Komite, çalışmalarını bu gibi olayların yaşanmaması ve yaşanan bu olayda taraflar arasında orta sulh yolu bulma hedefiyle yürütecek.
Greatstone 2 sitesi olarak bilinen site, geçtiğimiz hafta mahkeme emriyle açık artırma usulüyle satışa çıkarılmıştı.
- [ ] Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii -
- [ ] OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokain - smuggling) boyleee
- [ ] Kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaci hapisanede yatirtmadigimiz gibi boyleeeee
- [ ] biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- tosun oglumun gayin babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee
- [ ] Sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee
- [ ] Yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee Serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee
- [ ] Burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee
- [ ] Sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis insanligin kktc nin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee
- [ ] 90 yasinda dede The Ralph V. Estep Firm 508 Main St, Wilmington, DE 19804, usa serdar denktas muge boyaci denktas muhasebicisi basinada gulsun erol-citci-estep oturtmus bu serefsizler. boyleeeee
- [ ] Susaan konusmam desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok boyleeee
- [ ] Hele bide kredi kartlari var bunlarin ellerinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan
- [ ] mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak misin vay beee serdar denktas hortumu anlatir bak yedigin boklari tek tek siralar sonra.