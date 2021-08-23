Rekora koşuyoruz!

Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı verilere göre ülkede 1 kişi Covid-19'dan hayatını kaybederken, yapılan 9 bin 648 testle 154'ü yerel 177 pozitif vakaya rastlandı. Ülke genelinde dün yapılan aşı sayısının sadece 68 olması ise Covid-19 vakalarındaki artışın ana sebebini gözler önüne serdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 1 kişi yurt dışından hava yoluyla ülkeye gelirken, 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı.

Yerel vakaların 64'ü Lefkoşa, 55'i Girne, 27'si Gazimağusa, 3'ü İskele, 4'ü Güzelyurt ve 1'i Lefke bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Gönyeli-10/ Ortaköy-2/ K.Kaymaklı-11/ Meriç-1/ Göçmenköy-4 / Akıncılar-1/ Yenişehir-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-4/ Köşklüçiftlik-1/ Alayköy-1/ Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Yenikent-5 / Lefkoşa Merkez-16;

Girne Merkez-25/ Edremit-2/ Taşkent-2/ Alsancak-10/ Zeytinlik-2/ Karakum-1/ Esentepe-2/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-3/ Aşağı Girne-2/ Güngör-1/ Ozanköy-3/ Lapta-1;

Gazimağusa Merkez-10/ Baykal-2/ Türkmenköy-1/ Maraş-4/ Beyarmudu-1/ Sakarya-2/ Gülseren-1/ Görneç-1/ Ergenekon-1/ Çanakkale-2/ Tuzla-2;

İskele Merkez-2/ Yarköy-1;

Güzelyurt Merkez-2/ Akçay-2;

Lefke Doğancı-1.

Covid-19 genel tablo

"Dün Yapılan Test Sayısı 9648.

Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı 177.

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı 1.

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı 22.

Yerel Vaka Sayısı 154.

İyileşip dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı 205.

Dün Kaybedilen Hasta 1.

Yapılan Toplam Test Sayısı 2293494.

Toplam Vaka Sayısı 14.962.

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 12.793.

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 2122.

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 85.

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı 1905.

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı 122.

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 48.

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 10.

Aşı ve bileklik

Ülke Genelinde dün Yapılan Aşı Miktarı 68.

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı 416.

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı 343.

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 3495.

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı 38.601."

Güney Kıbrıs’ta 6 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta dün Covid-19'dan dolayı 6 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 91 testle 193 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 111 bin 333, toplam can kaybı 483'e yükseldi.