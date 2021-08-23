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Henüz 55 yaşındaydı

Evinde Covid-19 tedavisi gören polis teşkilatının sevilen ismi Ahmet İmamzade hayatını kaybetti

Henüz 55 yaşındaydı
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Coronavirüs teşhisiyle son bir haftadır evinde tedavi gören Lefkoşa Merkez Karakolunun tecrübeli ve başarılı polis memurlarından Ahmet İmamzade 55 yaşında sevenlerine veda etti. 
Lefkoşa mahkemelerinde görevli olan ve iki hafta önce emeklilik izinlerini kullanmaya başlayan İmamzade dün öğlen saatlerinde evinde olduğu bir esnada aniden fenalaştı. 
İmamzade, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Polis, İmamzade'nin, doktoruyla yapılan görüşme sonucu, geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu öldüğünün tespit edildiğini açıkladı. 
Polis Genel Müdürlüğü ayrıca taziye mesajı da yayımladı. Mesajda; “Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Merkez Karakolunda görev yapan Meslektaşımız Polis Memuru Ahmet İmamzade'yi zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabır ve metanet dileriz. Polis Teşkilatının başı sağ olsun” denildi. 

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