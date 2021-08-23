Boğaz’da korkutan kaza

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa- Girne anayolu Boğazköy kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Girne’ye doğru seyreden Ali Başarcan’ın (26), Adnan Kaplan (54) yönetimindeki araca çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza nedeniyle savrulan Kaplan yönetimindeki araç da Mulis Altınışık, yönetimindeki araca çarptı.

Üç aracın karıştığı kazada Ali Başarcan ile Adnan Kaplan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle Lefkoşa- Girne anayolunda bir süre trafik aksaklığı yaşandı. Kazalı araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Polis soruşturma başlattı

Polisin açıklamasına göre; kaza dün saat 19.00 sıralarında Lefkoşa-Girne anayolu Boğazköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yönetimindeki SA 732 plakalı araçla sağ şerit içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Ali Başarcan, önünde aynı yöne doğru giden Adnan Kaplan yönetimindeki JA 677 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sol şeride savrulan JA 677 plakalı araç, sol şerit içerinde Girne istikametine doğru seyreden Mulis Altınışık, yönetimindeki EY 113 plakalı araca vurdu.

Kaza sonucu yaralanan SA 732 plakalı araç sürücüsü Ali Başarcan ve JA 677 plakalı araç sürücüsü Adnan Kaplan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Girne- Değirmenlik’te 2 kişi yaralandı

Bu arada Girne-Değirmenlik anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Hasan Kaşkan, yönetimindeki RN 017 plakalı Volvo marka kamyon ile Girne’ye doğru giderken dikkatsizlik sonucunda yoldan çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucu araç sürücüsü Hasan Kaşkan (E-49) ile araçta yolcu olarak bulunan Velat Papatya (E-26) yaralanarak Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Kaşkan’ın omurgasının, Papatya’nın ise omurgası ile sol kürek kemiğinin kırıldığı belirtildi.

Kaza neticesinde RN 017 plakalı kamyonda tahmini 50 bin TL’lik hasar meydana geldi.