‘Aşıya değil deneye karşıyız’

Girne'de aşı karşıtı bir grup eylem yaptı. Aşı karşıtları, ellerinde pankartlarla Girne sokaklarında şarkılar eşliğinde broşür dağıttı, hükümetin aşı politikalarını eleştirdi.

Aşı karşıtları, Girne'deki kordon boyunda basın açıklaması yapmalarının ardından olaysız dağıldı.

Pandemi Platformu Başkanı Tuğçehan Ören yaptığı konuşmada, "Bizler aşı karşıtı değiliz. Biz 'aşı' diyerek önümüze sürülen 'deneysel sıvılara' karşıyız. Çünkü henüz faz çalışmaları tamamlanmadı ve insanlar üzerinde ne gibi yan etkileri olduğu bilinmeyen bu sıvıları dayatmalarla bize enjekte etmeye çalışıyorlar. Biz buna karşıyız" ifadelerini kullandı.