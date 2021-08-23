Direniş sürüyor

ABD'nin Afganistan'da çekilmesinin ardından yaşanan kaos sürüyor. Ülkede Bağlan vilayetine bağlı Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab Taliban'dan eski yönetime bağlı güçler ve yerel gruplara geçti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tahliye edilenlerin bölgedeki üslerden naklinin hızlandırılması için özel hava yolu şirketlerinden destek istedi.

Afganistan'ın "Tolo News” kanalının yerel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yerel gruplar ile Taliban güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği belirtildi.

Çatışmalar sonucu başkent Kabil'in kuzeyindeki Bağlan vilayetine bağlı Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab ilçelerinin kontrolünün eski yönetime bağlı güçler ve yerel gruplara geçtiği bildirildi.

Üç ilçede ağırlıklı Tacikler olmak üzere yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor. Büyük ölçüde Peştun etnik tabanına dayanan Taliban'ın Kabil'i kontrolüne almasının ardından bunun taraflar arasında yaşanan ilk çatışma olduğu belirtildi.

Diğer taraftan, Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda.

Ayrıca yerel grupların Kabil, Parvan, Kapisa, Maydan Wardak gibi vilayetlerdeki az sayıda ilçeyi kontrol ettiği biliniyor.

Pentagon, özel havayolu şirketlerinden destek istedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilenlerin bölgedeki üslerden naklinin hızlandırılması için ABD'li özel hava yolu şirketlerinden destek istedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 2. Dünya Savaşı sonrası 1952'de oluşturulan ve özel hava yolu şirketlerinden acil durumlarda ABD Savunma Bakanlığının hava ikmal gereksinimlerini desteklemesini talep eden Sivil Rezerv Hava Filosu'nun ilk aşamasını devreye soktu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Kabil'den tahliye edilenlerin bölgelerdeki üslerden ABD'ye nakli için, ticari 6 hava yolu şirketinden 18 uçağın acil kullanımı yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Sivil Rezerv Hava Filosu'nun devreye sokulmasının ticari uçuşlara büyük bir etkisinin beklenmediğini belirtti. Kirby, bu uçakların Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na uçmayacağını, Kabil'den tahliye edilerek üslere getirilenleri ABD'ye taşıyacağını söyledi.

Taliban'dan Pençşir'e çağrı

Bu arada Taliban, Pencşir'de ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud liderliğindeki direnişçilerle savaş istemediğini söyledi. Açıklamayı Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dimitri Zirnov yaptı. Zirnov, Taliban'ın siyasi kanadından üst düzey bir ismin Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği aracılığıyla Pencşir'deki direnişçilere mesaj gönderdiğini söyledi. Taliban'ın bölgede kan dökülmeden siyasi bir uzlaşıya varılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi. Diğer taraftan, Taliban kendisine bağlı özel kuvvet askerleri olduğu iddiasıyla propaganda görüntüleri paylaştı.

Zabul bölgesinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde beyaz üniformalı askerlerin Taliban bayrakları altında ellerindeki Amerikan menşeili silahlarla geçit töreni yaptığı görülüyor.