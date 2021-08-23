Brokoli 40 lira

Ömer KADİROĞLU

Merkez Lefkoşa’da kurulan pazar yerinde çoğu meyve ve sebzenin fiyatı cep yaktı. Bamya, börülce, taze fasulye kilosu 20 ile 25 arasındaki fiyatlara satılırken, brokoli 40 liradan tezgâha kondu.

Geçtiğimiz hafta pazarda kilosu 12 lira olan limon dün 15 liradan alıcı bekledi.

Kilosu 6 lirayla patates, soğan pazarın ucuz ürünleri arasındaki yerini alırken; kivi 40, kayısı 30 liralık fiyatlarıyla pazarın en pahalı meyveleri oldu.

Pazar yerine alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından dert yandı. Pazar esnafı ise işlerin eskisi gibi olmadığından şikâyetçi etti.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi

Bamya: 20 TL (kilosu)

Kavun: 6 TL (kilosu)

Salatalık: 10 TL (kilosu)

Soğan: 6 TL (kilosu)

Patates: 6TL (kilosu)

Portakal: 10 TL (kilosu)

Elma: 12 TL (kilosu)

Şeftali: 18 TL (kilosu)

Domates: 8 TL (kilosu)

Kayısı: 30 TL (kilosu)

Armut: 20 TL (kilosu)

Limon: 15 TL (kilosu)

Muz: 10 TL (kilosu)

Patlıcan: 8 TL (kilosu)

Sultani Üzüm: 20 TL (kilosu)

Taze fasulye: 20 TL (kilosu)

Börülce: 25 TL(kilosu)

Brokoli: 40 TL (kilosu)