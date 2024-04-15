Beş yıldan beri  kaçak yaşıyor

Lefkoşa’nın Fuar Alanı’nda alacak-verecek meselesini konuşmak için bir araya geldikleri bir kişiyi ciddi bir şekilde darp ettikleri iddia edilen 5 zanlından Furkan Yılmaz 2 yıl sonra yakalandı. Olayın ardından diğer 4 şahıs tutuklanarak, soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakılırken, aranan Yılmaz’ın önceki gün Girne’de polise giderek, teslim olduğu açıklandı.

Hakkında “yaralama, ciddi darp, kanunsuz bıçak taşıma, kavga, rahatsızlık ve KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak” suçlarından soruşturma yürütülen zanlı Furkan Yılmaz dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 10 Nisan 2022 tarihinde saat 01.00 sıralarında Fuar Alanı’nda meydana geldiğini anımsattı. Polis, Furkan Yılmaz, Ferman Zelal Duman, Serhat Aydemir, Adnan İnaç ve İsmail Caran’ın alacak -verecek meselesini konuşmak için Fuar Alanı içerisinde buluştukları Haydar Alaca ile aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle bir kavgada yer aldıklarını söyledi.

Polis, Yılmaz ve diğer 4 şahsın, olay mahallinde bulunan Haydar Alaca'nın arkadaşı olan Murat Öztürk'ü de ciddi bir şekilde darp ederek, sol kolundan bıçakla yaraladıklarını belirtti.

Polis, 10 Nisan 2022 tarihinde Ferman Zelal Duman, Serhat Aydemir, Adnan İnaç ve İsmail Caran’ın tutuklandığını, zanlı Yılmaz’ın ise aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.

Polis, tutuklanan 4 şahsın 22 Nisan 2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak teminata bağlandıklarını belirtti.

Yılmaz’ın 13 Nisan 2024 tarihinde teslim olduğunu kaydeden polis, sorgusunda olay mahallinde olduğunu ancak herhangi bir olaya karışılmadığını beyan ettiğini ifade etti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren bin 417 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğu süre zarfında nerelerde kaldığını ve başka bir suça karışıp karışmadığının soruşturulacağını belirtti.

Polis, zanlının aktif öğrenci olduğunu iddia ettiğini, bu hususun da araştırılacağını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.