Bin 500 TL'ler kimlere verilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT’de canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu

48 bin 651 hak sahibine 1500 TL maaş desteği verildiğini anımsatan Sucuoğlu, müşteşarlardan oluşan komitenin yeniden toplanarak kapalı olan sektörler için Mayıs ayı ödemelerinin de yapılmasının sağlanacağını söyledi.

Sucuoğlu, “Hızlı bir şekilde Mayıs ayının da kapalı sektörlere ödemesi sağlanacak. Böylece birinci paketteki ikinci 1500 TL katkı da bitmiş olacak” dedi.

“2 bin TL ödemeleri yarın başlıyor”

Sucuoğlu, yarın İhtiyat Sandığı’ndan 2 bin TL avans ödemelerinin başlayacağını da duyurdu Bakan Sucuoğlu, “Perşembe günü yaklaşık 7 bin 800 civarı İhtiyat Sandığı’na müracaat eden vatandaşlar 2 bin TL alıyorlar. Ve her hafta Perşembe günü bu ödemeler ayda 1 defa olmak üzere yapılacak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 11:44