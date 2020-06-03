Ekonomik paket resmi gazetede

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti adına Başbakan Ersin Tatar tarafından 26 Mayıs’ta Lefkoşa ve Ankara'da video konferans yöntemiyle imzalanan "2020 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması", Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, 2 milyar 288 milyon 976 bin TL’lik hibe ve krediyi içeren anlaşmayı ekleriyle birlikte onaylayarak Resmi Gazete'de yayımladı ve Cumhuriyet Meclisi'nin bilgisine sunulmasına karar verdi.

Anlaşmaya göre, KKTC hükümeti, 2020 Eylem Planı’nı; ekim ayı sonuna kadar 2021’i kapsayan ekonomik program teklifini ve en geç 2020 sonuna kadar yapısal dönüşüm adımlarını, makroekonomik amaçlar, stratejik hedefler ve reform eylemlerini içeren en az 3 yıllık bir plan hazırlayacak.

Anlaşma uyarınca Türkiye ise, 1 milyar 38 milyon 395 bin 726 TL 92 kuruş TL cinsinden hibe yardımında bulunmayı ve 1 milyar 250 milyon 580 bin 323TL ve 50 kuruşa kadar TL cinsinden ABD Doları karşılığı kredi yardımında bulunmayı taahhüt etti.

Anlaşma Türkiye’de de resmi gazetede yayımlandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, Türkiye’de Resmi Gazetede yayımlandı.

Türkiye’de Resmi Gazetede yayımlanan, 26 Mayıs imzalı ‘2020 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi hakkındaki karara göre KKTC tarafı 2020 Ekim sonuna kadar 2021 yılını kapsayan Ekonomik Program teklifi ve 2020 yılı sonuna kadar yapısal dönüşüm adımlarını ve reform eylemlerini içeren en az 3 yıllık bir plan hazırlayacak.

Türkiye ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hibe ve kredi yardımında bulunacak ve KKTC'ye ihtiyaç duyacağı alanlarda teknik yardım sağlayacak.