İbrahim Koska yine tutuklandı

Suna ERDEN

Geçtiğimiz Mart ayında 12 gün arayla ayrılma aşamasında olduğu eşi E.K.’ye karşı iki kez suç işleyen ve her defasında teminat ile serbest kalan İbrahim Koska rahat durmuyor.

İlk defasında eşinin kimlik kartlarına el koyup içeceğine cinsel gücü artırıcı jel koyan, ikinci seferde ise E.K.’yi bıçak zoruyla kaçırarak tehdit eden İbrahim Koska, tacizlerini sürdürüyor.

Mahkemenin uzaklaştırma kararına rağmen önceki gün eşini taciz eden zanlı şikâyet üzerine gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının mahkemenin uzaklaştırma emrine rağmen önceki gün saat 14.00 sıralarında eşinin Lefkoşa’da kaldığı apartmana gidip basamaklarda yakaladığı E.K. ile konuşmaya çalıştığını söyledi. Polis, zanlının eşini kolundan tutup, “Bir dakika konuşalım” dediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı hakkında Lefkoşa Aile Mahkemesi’nin ‘eşinin yanına 100 metre mesafeye kadar yaklaşmaktan men’ kararı olduğunu ancak buna riayet etmediğini belirtti.

Benzer suçları var

Polis, zanlının 2 Mart 2020’de de eşinin içeceğine cinsel gücü artırıcı ilaç koyduğunu ve kimlik kartını çaldığını, 15 Mart’ta ise gizlice evine girdiği E.K.’yi bıçak zoruyla kaçırıp tehdit ettiğini anımsattı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, benzer suçları olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.