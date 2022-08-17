Sadece öpmüş

Suna ERDEN

Öz yeğenine 6 yıl süreyle cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.E. (E-55) şikayet üzerine tutuklandı. Şu anda 12 yaşında olan yeğenine yıllarca cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen zanlının geçtiğimiz günlerde tecavüze kalkıştığı iddia edildi.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı ifadesinde “Ben onun dayısıyım. Şefkat göstermek için kucağıma aldım ve sadece öptüm” diyerek cinsel taciz ve tecavüze teşebbüs suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Hakkında 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Sadece öptüm

Soruşturmayı yapan polis, Polis, zanlının 2017-2022 tarihleri arasında yeğeni olan 12 yaşındaki kız çocuğuna defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının yeğenine tecavüz etmeye kalkıştığını da ifade etti. Polis, şikâyet üzerine tutuklanan zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirterek, dayısı olarak şefkat ile kucağına aldığını, yanaklarından öptüğünü iddia ettiğini açıkladı.

Polis, sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğunun dayısının 7 yaşından itibaren kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediğini aktardı.

Polis memuru, yaşandığı iddia edilen olayın son derece hassas ve ciddi olduğunu; araştırılacak detaylar, sorgulanacak şahıslar ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirtti. Polis, soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.