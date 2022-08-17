Tümü cezaevinde

Güney Kıbrıs’tan yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan Suriye uyruklu 13 mülteci yakalandı. Ağustos ayı içerisinde sınırı ihlal ederek kuzeye geçen zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Mülteciler tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede detayları aktaran polis, Suriye uyruklu 13 mültecinin, Ağustos ayı içinde Askeri Yasak Bölgeyi İhlal edip, KKTC’ye yasal olmayan yollardan giriş yaptıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları için herhangi bir yasal statülerinin olmadığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, yasal statüsü olmayan 13 zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

