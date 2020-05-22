Ünlü sanatçımız Ayşegül Zaim ‘Coronavirüs’ günlerini Diyalog’a anlattı

Funda BEDİR

Ülkemizin tanınmış sanatçılarından Ayşegül Zaim, Coronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aylık bir süreyi evinde geçirdi. Bu süre zarfında ekmek yapımına büyük önem verdiğini ve başarılı sonuçlar elde ettiğini anlatan Zaim “Bundan sonraki yaşamımda fırın açabilirim” dedi.

İşte sorular ve cevaplar:

Soru: Coronavirüs sürecini nasıl geçirdiniz? Neler yaptınız?

Yanıt: İlk başta biraz endişe ve belirsizlikten ötürü tedirgin olsak da, çabuk uyum sağladık. Uzun zamandır dinlenemediğim ve evde vakit geçiremediğim için çok üzülüyordum, azıcık zamanım olsa da şunu yapabilsem dediğim her şeyi yaptım. Öncelikle hiç sıkılmadım. Tevekkül ettim, ibadet ettim, evimi baştan sona dip köşe kök temizliği yaptım, dekorasyonunu tamamladım, eski çerçeve ve objeleri tekrardan boyayıp astım. Bahçemle ilgilendim, bütün sebzeleri ekip sularken aldığımız hazzı anlatamam ve en önemlisi eşime ve çocuklarıma doya doya sarıldım ve iyice zaman ayırabildim ve tabi ki bol bol yemek, börek çörek ve tatlı yaptım.

Soru: Bu süre zarfında en fazla hangi yemekleri yediniz? Hangilerini kendiniz yaptınız?

Yanıt: Yemek yapmak benim için bir terapi ve annem bize iyi yemek yapmayı öğretmiş, bu süreçte bunu öğrendim, zira yapmadığım şey kalmadı. Daha çok salata, sebze meyve ağırlıklı beslendiğimizden börek çörek ve tatlıyı neredeyse mutfağıma sokmamıştım. Annemden bana miras kalacak tüm tarifleri bitirdim (içli köfte hariç). ️ İnternetten bulduğum tüm lezzetleri yapıp tattık. Bu süreçte en çok ekmek yapmayı sevdim sanırım kutsal olduğumdan. O hamuru yoğururken bile kendimi çok iyi hissettim. Her çeşidini yaptım, çavdar, mısır, tam buğday. Hatta ileride aşçılık yapabilir, cafe ya da fırın açabilirim.

Aldığım kiloları vereceğim

Soru: Kilo aldınız mı? Aldıklarınızı nasıl vereceksiniz?

Yanıt: Almaz mıyım!.. Şahane kilo aldım ama alırken hiç endişe duymadım, zira ada halkının ortak sorunu sanırım kitlesel kilo problemi. Sanırım işe başladığım zaman eski yoğun tempoda çalıştığımda verebilirim diye düşüyorum ya da öyle kandırıp kendimi mutlu ediyorum.

Soru: Sahneden ve hayranlarınızdan uzak kaldınız? Duygularınızı alabilir miyim?

Yanıt: Aslında çok uzak kalmadık, sosyal medyadan canlı yayınlar yapıp daha da samimi olduk ama bazen hasret aşkı büyütüyor, onlar beni ben de onları çok özledim yine de dinlenmek herkese iyi geldi diye düşünüyorum.

Çalışmalar devam etti

Soru: Evde kaldığınız sürede bir beste çalışması oldu mu?

Yanıt: Başka sanatçı dostlarıma yeni şarkılar verdim, paylaşmayı çok seviyorum, benim kalemimden ve yüreğimden çıkan ezgileri farklı seslerden duymak beni çok mutlu ediyor, ama dinlenmek o kadar iyi geldi ki yeni single çok yakında inşallah.

Soru: Normal yaşama dönülünce ilk olarak ne yapmak istersiniz?

Yanıt: Stüdyoya girip yeni şarkılarımı yapmak isterim zira dinleyicilerim yeni şarkı istiyoruz diye mailler atıyorlar, müzisyenlerimle şarkı söylemek istiyorum ve sanırım dostlarıma sarılmak isterim, biz sıcakkanlı insanlarız, sevgimizi sarılarak gösteriyoruz.

Şükretmesini biliyorum

Soru: Bu sıkıntılı dönemde fark edip hayatında değiştirmek istediğin bir şey oldu mu?

Yanıt: Kesinlikle hayır. Öncesinde de şükretmeyi bilen, yarını düşünen, kazanıyoruz diye dağıtan biri değildim. Zor zamanlara hazırlıklıyım. Yine bu hayatı yaşardım. Bu konuda hiç şüphem yok.

Soru: Malum eşler arasında tartışma, kavgalar arttı deniliyor. Sizin evde durumlar nasıl?

Yanıt: İşi gereği eşim çalışıyordu ama önceki zamanlara göre bana ve çocuklara daha fazla vakit ayırma şansı oldu. Biz bu süre zarfında da çok mutluyduk, çok güzel vakit geçirdik. Eşine aşık mutlu bir kadınım öncesi de sonrası da bu.

