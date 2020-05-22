Gençlerden örnek oluşum

Uzun süreden beri Lefkoşa Surlariçi bölgesinde gönüllü gençlerin bir araya geldiği ve yüksek dayanışma örneği göstererek gerek bölgeye gerekse bölge dışına yardımlarda bulundukları kitlesel hareket dernekleşiyor.

Dernek Başkanı Ömer Batıray; yönetim kurullarını oluşturduklarını, tüzüklerinin ise onay sürecinde olduğunu belirterek, milli manevi hassasiyet içerisinde, birlik beraberliğimizin perçinleşeceği ve dayanışmanın daha da genele yayılması için sivil toplum örgütü kurmayı planladıklarını ve bu çalışmalarında sadece Lefkoşa Surlariçi'nden gençlerin olmadığını Girne, Gazimağusa ve Lefke'den de gençlerin olduğunu belirtti. Ayrıca ülkemizin geçtiği şu zorlu süreçten bir an önce kurtulmamız temennisinde bulunurken, ihtiyaçlı bireylerimizi asla unutmamız gerektiğini dile getirdi. Bu süreçte canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımıza minnettar olduklarını dile getirdi.

