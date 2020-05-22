"111 otelin sadece 30'u açılacak"

Melis GÜNEL

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner, Diyalog Tv’de yayınlanan Detay programında otellerin 1 Haziran’da açılacak olmasına yönelik önemli bilgiler paylaştı.

Çağıner, otellerin bu dönemde iç turizme yönelmek durumunda olduğunu ifade ederek bazı rakamları paylaştı, “ Oteller arasında yaptığımız ankete katılan 111 otelden yalnızca 30 tanesi açmak istiyoruz dedi. Geri kalanlarsa açılmak istemiyor çünkü açılmakta bir maliyet… Hazırlıklarını tamamlayan ve sertifikasyonlarını alan oteller, devletin denetimleri sonrası 1 Haziran’dan sonra açılacak. Yani tüm oteller açık olmayacaktır…” şeklinde konuştu. Dimağ Çağıner, Kara, deniz ve hava limanlarının açıl olmaması nedeniyle otellerin tümünün açılmayacağını belirtti. Otelciliğin çalışabilmesi için gerek kara gerek deniz kapılarının açık olması gerektiğine değinen Çağıner, bu konuda bir konsensüs sağladığı bilgisini de paylaştı.

İç piyasaya yönelik kampanya hazırlığı…

Başkan Çağıner, otellerin iç piyasaya yönelik kampanya hazırlığında olduğunu da söyledi. “Oteller mutlaka bir kampanya düzenleyeceklerdir, bizde seyahat acenteleri ile görüşmekteyiz. Halkımızı da bu konuda bilinçlendirerek satışları ve rezervasyon işlemlerini acenteler üzerinden pazarlamasının yapılmasını sağlamak durumundayız.” İfadelerini kullanan Çağıner, Güney Kıbrıs ile hem karadaki geçiş kapılarının hem de hava yolu ulaşımı konusundaki çalışmaların çok geçe kalmayacağına inanç belirtti.

“15 Haziran sonrası sınırların açılmasını öngörüyoruz”

Dimağ Çağıner, 15 Haziran tarihi itibarıyla kara ve hava sınır kapılarının açılacağına yönelik görüş belirterek bu yönde çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Güney Kıbrıs’ın bizden daha önce bu açılımları gerçekleştireceğini söyleyen Çağıner, Avrupalı turistlerin ülkemize gelme yolunun Ercan Havalimanı’ndan değil Larnaka üzerinden olacağını, dolayısı ile Larnaka ile bağlantılı sınır kapılarının açılmasının önemine dikkat çekti.