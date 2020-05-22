Tatar’a göre seçimin erkene çekilmesinin zamanı değil

Suna ERDEN

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Saray’da Başbakan ve UBP genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet ortağı Başbakan Yardımcısı ve HP milletvekili Kudret Özersay’ın yanı sıra muhalefet parti liderleriyle bir araya gelecek.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; görüşmenin ana gündem maddesi Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak.

Coronavirüs salgını nedeniyle 11 Ekim’e ertelenen seçimin erkene çekilmesi konuşulurken, bugün yapılacak görüşmenin ardından son durum netleşecek.

Hükümet ve muhalefetin toplantıda görüşlerini ortaya koyması beklenirken, Diyalog’a konuşan Başbakan Ersin Tatar, “Bu ülkede ekonomiyi rayına oturtmak başta olmak üzere yapılacak çok şey var. Seçim yapmak öyle kolay değil. Ekonominin durması anlamına da gelir” dedi.

Saray’da zirve

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, bugün Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile muhalefette bulunan siyasi partilerin genel başkanlarını ağırlayacak.

Saray’da yapılacak görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimi ele alınacak.

Salgının bitmesiyle 11 Ekim’e ertelenen seçimin erkene alınması konuşulurken, hükümet ve muhalefet görüşlerini ortaya koyacak.

Yapılacak istişareler sonucu ya yeni bir gün belirlenecek ya da 11 Ekim tarihi değişmeyecek.

Zamanı değil

Başbakan Ersin Tatar, seçimin erkene alınmasına sıcak bakmıyor. Tatar, salgın nedeniyle geçtiğimiz mart ayından seçimin ertelenmesinin gündeme geldiğini, önerinin önce Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinde görüşüldüğünü, burada oy birliğiyle kabul edildikten sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda milletvekillerinin onayına sunulduğunu söyledi.

Tatar, 19 Mart 2020 tarihinde yapılan Meclis oylamasında da seçimin 11 Ekim’e ertelenmesine karar verildiğini anımsattı. Tatar, hali hazırda belirlenmiş bir tarih varken, seçimin yeniden gündeme gelmesinin anlaşılır olmadığını dile getirdi.

Başbakan Tatar, “Toplantılar yapıldı ve 11 Ekim tarihinde mutabık kalındı. Seçimin erkene alınmasına yönelik görüşlere katılmıyorum. Bu ülkede ekonomiyi rayına oturtmak işi başta olmak üzere yapılacak çok şey var. Seçim yapmak öyle kolay değil. Ekonominin durması anlamına da gelir” şeklinde konuştu.