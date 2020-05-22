Türkiye’de dün 24 saatte 27 kişi öldü

Türkiye'deki güncel Corona verileri açıklandı, vaka sayısı yine binin altında oldu. Sağlık Bakanı Koca, dün 961 yeni vakanın tespit edildiğini, 27 kişinin ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Önceki gün paylaşılan verilerde vaka sayısı 972 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 153 bin 548 ve can kaybının 4 bin 249 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 33 bin 633 test yapıldı ve 961 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1003 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 729 bin 988, vaka sayısı 153 bin 548 ve vefat sayısı 4 bin 249 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 820, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 424 ve iyileşenlerin sayısı 114 bin 990 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.

Maske takmak zorunlu oldu

Öte yandan Zonguldak ve Bursa’da maske takmak zorunlu hale geldi.

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla, bugünden itibaren kentte maske takmak zorunlu hale getirildi. Maskesiz sokağa çıkanlara ise 392 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Yaklaşık 220 bin nüfusu olan kentte ilçeler arası geçişlerde uygulanan denetimlerin ise 27 Mayıs gece yarısından sonra kaldırılacağı açıklandı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla kentte maskesiz dolaşımın yasaklandığı açıklandı. Maske takmayanlara 392 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi;

“Kamu kurumlarında, toplu çalışma alanlarında, alışveriş mekanlarında, pazar yerlerinde, ibadet yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, il-ilçe-belde ve büyük köylerin merkez ve ana caddelerinde ayrıca toplu bulunulan her yerde usulüne uygun maske takmak zorunludur. Maske takmayanlar ile ilgili Kabahatler Kanuna göre 392 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”

Nüfusu 3 milyonu aşıyor

3 milyon 56 bin 120 kişinin yaşadığı Bursa’da da, valilik tarafından yapılan duyuruda, Coronavirüsü salgını tedbirleri kapsamında yoğunluğun çok olduğu cadde ve alanlarda vatandaşlara, işyeri sahiplerine ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.