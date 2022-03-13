Sahibini üzdü

Gönyeli’de Belediye Bulvarı dün sabah Mehmet Ali Bener yönetimindeki araç seyir halindeyken alev aldı. Araçtan çıkan dumanları erken fark eden sürücü yol kenarına park edip, dışarı çıktı. Olayı gören vatandaşlar, yangın söndürmek tüpleriyle müdahale etti. Daha sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Yangın sonucu araç tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.

Polisten verilen bilgiye göre; araç yangını dün saat 11.35 sıralarında, Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Ali Bener yönetimindeki seyir halindeki GJ 689 plakalı araçta şarj dinamosunun sıkışması ve elektrik akşamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Duyarlı vatandaşlar yangın söndürme cihazları ile alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, polis soruşturma başlattı.