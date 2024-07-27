‘Soykırımcı bir katil’ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösterip "ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi." dedi.

7 Ekim'den beri insanların sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrettiğini dile getiren Erdoğan, "Elinde 150 bin insanın kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan ve ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulması ile karşı karşıyayız." diye konuştu. Erdoğan, ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar verirken Türk ekonomisinin kabul değiştirdiğini vurgulayarak "Türkiye yeni dönemin forveti olacak." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk defa ABD Kongresi'ne seslendi. ABD Kongresi dışında binlerce kişi tarafından protesto edilen Netanyahu, ABD Kongresi'nde dakikalarca devam eden alkışlarla karşılandı.

Bu duruma büyük tepki gösteren Erdoğan, "7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin insanın kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan ve ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulması ile karşı karşıyayız." dedi.

Netanyahu'yu Hitler'e benzeten Erdoğan, "Lafa gelince tüm dünyaya insan hakları dersi verenler çağımızın Hitler'ini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ekonomi de vardı. Türk ekonomisinin kabuk değiştirdiğine dikkat çeken Erdoğan, "Ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak." dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

“ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. Temsilciler Meclisi'nin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuluyor.

7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin insanın kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan ve ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulması ile karşı karşıyayız. Lafa gelince tüm dünyaya insan hakları dersi verenler çağımızın Hitler'ini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor.”

