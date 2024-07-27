Renkli bir başlangıç

Bir marka haline gelen Kiler Süper Market’in sekizinci şubesi Gaziveren’de açıldı.

Açılışta sunumunu TV2020 sunucularından Serdar Şengül üstlenirken, davetliler arasında İŞAD genel Başkanı Enver Mamülcü, Sanayi Odası eski başkanı Ali Kamacı, Gönyeli Belediyesi eski Başkanı Ahmet Benli ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Açılış kokteyli ne gelen davetlilere Kiler marketlerinin unlu mamulleri ve soğuk içecekleri ikram edildi.

Kiler Süpermarketleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Benli açılışta yaptığı konuşmada 8’inci şubenin Gaziveren’de açtıklarını ifade ederek, bölge halkına kaliteli ürünleri ucuza ve güvenilir şekilde ulaştırmanın heyecanını duyduklarını kaydetti.

Mehmet Benli, açmış oldukları şubenin bölge halkına çok yararları olacağını belirtti.

Ailenin bayrak taşıyıcıları Orçun ve Ferhan Benli de Kiler markasını önümüzdeki yıllarda da yaşatacaklarını belirtti.

