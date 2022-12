Lefkoşa’da piyasaya sahte dolar sürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Umut Can Alt’ın ardından Okan Yılmaz ile Tuncer Yılmaz da tutuklandı. İki kardeş dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Polis memuru, Umut Can Alt’ın 17 Aralık 2022 tarihinde Girne 'de Evliya Çelebi Sokak üzerinde buluştuğu Lefkoşa'da sakin A.U.’ya kendisine ait iPhone 13 Pro Max marka cep telefonunu satın alması için sahte bin 150 ABD dolar verdiğini söyledi. Polis, telefon alışverişi için verilen paranın sahte olduğunun anlaşılması üzerine Umut Can Alt’ın gözaltına alındığını ve önceki gün mahkemeye çıkarılarak, hakkında gün tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis,

Polis, satın alınan cep telefonu ve bin 150 ABD dolarının da emare olarak alındığını belirtti. Polis Umut Can Alt’ın ifade vererek paraları Tuncer Yılmaz’dan aldığını öne sürdüğünü açıkladı. Polis, ifade üzerine Tuncer Yılmaz’ın da tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı Tuncer Yılmaz’ın tutuklanmadan önce kardeşi Okan Yılmaz’a ulaşıldığını ve evinde iki adet sahte olduğuna inanılan 50 dolar bulunduğunu belirtti. Polis, evde sahte para bulunması üzerine Okan Yılmaz’ın da tutuklandığını açıkladı.

Polis, meselenin geniş kapsamlı olarak araştırıldığını belirterek, 2 zanlının da ilk aşamada bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

“Sahte olduğunu bilmiyorduk”

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar ise paranın sahte olduğunu bilmediklerini iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.