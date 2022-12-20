Üç üzen veda

Lefkoşa’nın tanınan isimlerinden Sandviççi Talat olarak bilinen Talat Yücedal hayatını kaybetti.

Tarihi İnönü Meydanı’nda yıllarca sandviç satan Talat Yücedal, herkes tarafından çok sevilen bir isimdi. Yücedal’ın ölümü, ailesi ve sevenlerini üzdü.

Girne sakinlerinden Eser Konil de yaşamını yitirdi. Konil’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzdü. Eser Konil’in cenazesi bugün öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.

Girne’deki evinde geçtiğimiz perşembe günü merdivenden düşerek başını zemine çarpan 51 yaşındaki Mehmet Avsoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avsoy, tedavi gördüğü Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

