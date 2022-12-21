Dışa açılan kapılar güçlenecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu ve Oda üyeleri ile Lefkoşa’ya ilişkin vizyon ve projelerini paylaştı.

Seçimi kazandıktan sonra, KKTC’nin uluslararası tanınırlığı bulunan iki kurumu olan Lefkoşa Türk Belediyesi ile Ticaret Odası’nın güçlerini birleştirerek dışa açılan kapıları güçlendirme hedefinde olduğunu dile getiren Gardiyanoğlu, “Bizler nereye aday olduğumuzu iyi biliyoruz, Belediyenin borcunun ne olduğunu biliyoruz, kaynakların ne olduğunu ve doğru zamanda doğru şekilde nereye kullanılması gerektiğini de iyi biliyoruz” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu, LTB gelirlerinin yüzde 86’sını maaş ödemelerine harcamak zorunda olduğuna işaret ederek, “belediyenin şu anda kendi topladığı gelirleriyle bir yatırım yapması söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

“Amcaoğlu ile birlikte hareket edeceğiz”

Ziyaretinde kendisine UBP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu’nun da eşlik etmekte olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, trafik ve toplu ulaşım başta olmak üzere ortak hareket edilebilecek birçok nokta bulunduğunu kaydetti.