Destek istedi

LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı ile meclis üyesi adaylarından oluşan Lefkoşa Ekibi okul ziyaretlerine bugün de devam ederek Yeniyüzyıl Anaokulu, Levent İlkokulu ve Ortaokullarını ziyaret etti.

Harmancı eğitimcilerle sohbetinde, LTB’yi Lefkoşalılarla birlikte ayağa kaldırdıklarını, Lefkoşalıların inancı, desteği ve ortaya koyduğu dayanışma ruhunun da verdiği güçle, iki dönemden beridir Lefkoşa’nın yapmış olduğu projeler, hizmetler ve hem örnek hem de öncü çalışmalarla yoluna devam ettiğini söyledi.

Harmancı, Lefkoşa’da var olan kreşlerin artık yetersiz kaldığına işaret ederek uzun süreden beridir ekonomik krizin devam ettiğini ve bundan da en çok dar gelirli ailelerin etkilendiğini söyledi. Harmancı, yaklaşık 9 milyon TL yatırım ile 4.700 metrelik drenaj sistemi çalışması yaptıklarını da dile getirerek, Sanayi bölgesinde “Doktoroğlu” olarak bilinen bölge, Başbakanlık kavşağı, Girne Kapısı ve caddesi ile Okullar yolu dahil pek çok noktada yapılan çalışmalar sayesinde sorunların kalıcı şekilde çözüldüğünü kaydetti.

