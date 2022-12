Yeni dönem de göreve hazır

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, 25 Aralık Pazar günü gerçekleşecek Yerel Yönetimler seçimleri öncesinde halkla bir araya geliyor.

Gittiği her köyde büyük bir coşku ve zafer ateşiyle karşılanan Sadıkoğlu, geçtiğimiz akşam da Topçuköy ve Ardahan Köyü’ndeydi. Her iki köye yapılanları ve yeni dönemde yapılacakları, kendisini dinlemeye gelenlerle paylaşan Başkan Sadıkoğlu, bugüne kadar gerçekleşen projelerde, İskele Belediyesi’nden katkılarını esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ve Kalkınma ve Ekonomik İş birliği (KEİ) Ofisi’ne şükranlarını sundu.

İskele ve yeni bağlanan köylerle birlikte hizmet ağı genişleyerek ve 21 köye ulaşan İskele Belediyesi’nin yeni dönemi için sayılı günler kaldı. İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, köy gezilerinde sona geldi. Gittiği her köyde güven tazeleyen Başkan Sadıkoğlu’na bir güçlü destek de Ardahan ve Topçuköy’den geldi. Her iki köyde de meşalelerle, zafer ateşleriyle karşılanan Başkan Sadıkoğlu için hem Ardahan hem de Topçuköy halkı kararını verdi, güçlü bir sesle ‘Sadıkoğlu’ dedi.

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’na ilgi yalnızca yetişkinlerden değil, çocuklardan da bir hayli fazlaydı.