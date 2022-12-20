Ders alan yok

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada meydana gelen 68 trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Aynı dönem içerisinde suç işlediği tespit edilen bin 237 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. En çok işlenen trafik suçlarının başında sürat yer alırken, onu seyrüsefer ve ruhsatsız araç kullanmak, emniyet kemersiz araç kullanmak, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak, trafik levha ve işaretlerine uymamak ve alkollü araç kullanmak suçları izledi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık-18 Aralık tarihlerini kapsayan sürede KKTC’de 68 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 16’sı yaralanma, 52’si hasarla sonuçlandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarından 20’si süratli araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş, 11’i kavşakta durmamak, 8’i yakın takip ve 12’si diğer etkenlerden meydana geldi. Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı ise 2 milyon 747 bin 900 TL olarak açıklandı.

Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa 18, Gazimağusa 13, Girne 21, Güzelyurt 6, İskele 10.



En çok işlenen trafik suçları

Öte yandan, aynı tarihler arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu 15 bin 467 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen bin 237 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

1-Sürat: 223

2-Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 205

3-Emniyet kemersiz araç kullanmak: 149

4-Seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak: 140

5-Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 131

6-Alkollü araç kullanmak: 31

7-Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 33

8-Muayenesiz araç kullanmak: 26

9-Dikkatsiz sürüş: 26

10- Tehlikeli sürüş: 7

11-Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 5

12-Trafik ışıklarına uymamak: 6

