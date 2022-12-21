Çağdaş bir yapı olacak

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde çocuktan, gençlere, yetişkinlerden bakıma muhtaç büyüklerimize kadar herkese kucak açacak şekilde hareket edeceklerini kaydeden Amcaoğlu, Gönyeli’ye çağdaş hizmet getirmek için aday olduğuna dikkat çekti.
Çocukların gelişiminin önemine değinen Amcaoğlu, Yenikent Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi projesi ile çocukların çevrelerine duyduğu merak; çevrelerinde olup bitenleri anlamak, kavramak, öğrenmek konusundaki çalımalar yapılacağını belirtti.
Hüseyin Amcaoğlu, Çocuk Bilim Merkezi’nin keşfetmeye, deneyimlemeye, gözleme dayalı çalışmalara yönelik olacağını kaydederek, “Teknolojik donanımlar ve çocuk oyun alanlarının iç içe olması sayesinde bilimi, eğlence ve yaratıcılıkla buluşturan Merkez, çocuklara gerçek bir deneyim yaşatmayı amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.
Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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YORUMLAR
Gönyeli'yi bu adamdan Allah saklasın..O kadar şişirdiler ki bu şovmeni kendini şu anda bile başkan zannediyor zavallı..Almış çocuğu kucağına sempati toplamaya çalışıyor..Başka da bir iş gelmez gelemez ki elinden..Yalnızca SHOW...Hade re ordan...