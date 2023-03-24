Sahte pasaportla çalışma izni dahi aldı

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek ihraç edilen Atik Hasan, 2 yıl sonra sahte pasaportla tekrar ülkeye giriş yaptı.

Sahte pasaportla Adem Aldırmaz'ın yardımıyla çalışma ön izni alan zanlının foyası 2 yıl sonra ortaya çıktı. Polis, her iki zanlıyı da tutuklayarak dün mahkemeye çıkardı.

Polis memuru, Atik Hasan’ın 9 Temmuz 2018 yılı içerisinde Gazimağusa'da kaçak olarak tespit edilerek Bakanlar Kurulu Kararı ile ihraç edildikten sonra memleketi olan Bangladeş'e gittiğini söyledi. Polis, zanlının ülkesinde 330 Euro karşılığında düzenlettiği sahte Bangladeş pasaportuyla 18 Ocak 2020 tarihinde KKTC'ye Ercan Havalimanından giriş yaptığını açıkladı.

Polis, zanlının Adem Aldırmaz'ın aracılığı ile İçişleri ve Çalışma Bakanlığında sahteletmiş olduğu pasaportu tedavüle sürüp işlem yaptırarak ön izin temin ettiğini anlattı.

Polis memuru, zanlıların tutuklandığını, sahte pasaportun emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.