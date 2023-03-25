‘Ateş Avcıları’ 

Polis Genel Müdürlüğü bünyesindeki itfaiye merkezlerini öğretmenleri eşliğinde ziyaret eden ilkokul ve okul öncesi öğrencilerini yangınlar konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, verilen eğitimlerde, küçük çocuklarda itfaiye sevgisinin oluşturulmasının yanı sıra, onları yangınlar konusunda bilgilendirerek, olası bir yangın anında nasıl davranmaları gerektiği hakkında pratik bilgiler veriliyor.

Bu amaçla itfaiye görevlileri tarafından küçüklere verilen eğitimlerde, ateş veya duman belirtisi gördüklerinde derhal “Alo 199 İtfaiye” hattını aramaları, yangınlar konusunda öğrendiklerini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşmaları, trafikte itfaiye aracına öncelik verilmesi gerektiği, sigarasını söndürmeden atanlarla ateş yakanları uyarmaları yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

Eğitimler sonunda küçüklere “Ateş Avcısı” sertifikası verilerek, yangınlara karşı duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yetişmeleri yönünde katkı yapılıyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023, 10:48