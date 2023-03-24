8 kişi mahkemede

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde aynı mahallede yaşayan iki aile arasında sokak kavgası çıktı. Kavgaya karışan ikisi çocuk 8 kişi tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, yargılanacakları davalardan teminata bağlandı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 19 Mart 2023 tarihinde saat 17.40 sıralarında Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, aynı mahallede kalan Gürsel Boçkır, Yasemin Boçkır, Seydi Nazan Oynar ve C.B.’nin (E-16) bir taraf olup, Hüseyin Demir, B.D. (E-15), Yılmaz Koç, Fehime Koç ve Sevim Derim’in de diğer tarafı oluşturup kavga ettiklerini söyledi. Polis, iki grup arasında çıkan kavgada zanlıların karşılıklı olarak tekme, tokat, taş ve sopa ile birbirlerine saldırdıklarını açıkladı. Polis, kavga olayının ardından zanlıların tutuklandığını, Hüseyin Demir’in olay anından 265 promill alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, TC vatandaşı olan ve oturma izni bulunan zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlılardan yetişkin olanların 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, 15 ve 16 yaşındaki çocukları ise sadece yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bıraktı.

Zanlılar ‘kanunsuz topluluk, kavga, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket, Sarhoşluk, tecavüzkar alet taşıma suçlarından yargılanacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023, 11:46