Erbakan adaylıktan çekildi

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. HÜDA PAR da, seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ve seçime AK Parti listelerinden gireceklerini duyurdu. Karar sonrası açıklama yapan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi, 4. parti olarak Cumhur İttifakı'na katıldı.

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne, Cumhur İttifakı adıyla girmesine ilişkin protokol Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.

Partilerin genel başkanlarının imzalarını taşıyan protokol metni, AK Parti adına Ali İhsan Yavuz, MHP adına Feti Yıldız, BBP adına Ahmet Yelis, Yeniden Refah Partisi adına ise Bayram Sakartepe ve Selçuk Geyveli tarafından YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemimizle Cumhur İttifakında seçime girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz." dedi.

