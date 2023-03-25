Bu acı olay unutulmayacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen 20-24 Mart 2023 tarihleri arasında Paris’te yapılan AKPA Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi, Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi ile Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi toplantılarına katıldı.

Açıklamaya göre, AKPA Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi’nin gündeminde yer alan “Doğu Akdeniz’deki Barış ve Güvenliğin Korunması” başlıklı raporun görüşmelerinde Türkiye’deki depremlerden sonra Türkiye ile Yunanistan arasında ortaya çıkan işbirliği ve dayanışmaya vurgu yapıldı. Türkiye ve Yunanistan’da Mayıs ayı içinde yapılacak seçimlerden sonra Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs sorununda gelişmeler olmasının umut edildiği ifade edildi.

CTP Milletvekili Armağan Candan da konuşmasında, Kıbrıslı Rumlara ve Yunanistan’a gönderdikleri yardımlardan dolayı teşekkür ederek, depremlerde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarını ve voleybolcu çocuklarımızdan oluşan Şampiyon Melekler takımımızı gündeme taşıdı ve yargı süreçlerinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi’nde ülkemizi de ilgilendiren, AİHM kararlarının uygulanmasına ilişkin raporun görüşmesi yapıldı. CTP Milletvekili Armağan Candan söz alarak Loizidou davasının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararı ile kapatılmasının memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Candan, anılan kararın Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) etkin bir iç hukuk yolu olduğunu teyit ettiğini, Kıbrıs’taki mülkiyet sorununun çözümüne ilişkin sadece iadenin değil tazminat ve takasın da bir yöntem olduğunu ortaya koyduğunu Komitenin dikkatine getirdi.

CTP Milletvekili Armağan Candan; Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesinde ise iki toplumlu Kültürel Miras Komitesi’nin Kıbrıs’taki çalışmaları ile ilgili bilgiler verdikten sonra, Komiteye konuşmacı olarak davet edilen UNESCO direktörüne, Kıbrıs’ın kuzeyinde de çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

