Erdoğan talimat verdi

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa’ya inşa edilecek 500 yataklı hastanenin son Ankara ziyaretinde ele alındığını, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süratle ihaleye çıkılması için gerekli talimatı verdiğini kaydederek, “Nisan ayında mali iş birliği protokolü imzalayacağız, o zamana kadar da hastanenin ihalesi gerçekleşmiş olacak” dedi.

Başbakan Üstel, önümüzdeki günlerde hastanenin temelinin ne zaman atılacağıyla ilgili müjdeyi kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 2020’de çıkan yangında büyük zarar gören Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) Genel Yoğun Bakım Ünitesi yeni düzenlemelerin ardından hizmete giriyor.

Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ameliyathane ve 6 kişilik yoğun bakımdan oluşan Kalp Damar Cerrahisi (KVC) Genel Yoğun Bakım Ünitesi’ni ziyaret etti. Buraya, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimlerinden, Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Ramadan Kamiloğlu’nun ismi verildi. Üstel ve Altuğra’ya hekimler, hastane yetkilileri ve bürokratlar eşlik etti.

Özyılkan: KVC Yoğun Bakım Ünitesi çağdaş bir yapıya kavuşturuldu

Basına açıklama da yapılan ziyarette, ilk sözü alan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, yangın nedeniyle hizmette aksama yaşanan Kalp Damar Cerrahisi (KVC) yoğun bakımının, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti. Özyılkan, Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı Altuğra’ya teşekkür etti.

Altuğra: Doktorlarımızla gurur duyuyoruz

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ekim ayında başlayan tadilatın sonlandırıldığını kaydetti. Altuğra, kalp nakilleri veya enfeksiyon durumunda kullanılacak izole bir odanın da bulunduğu 6 yataklı yoğun bakımla ameliyathanenin önümüzdeki hafta hizmete gireceğini belirtti.

Altuğra, başka bir ameliyathane ve yoğun bakımın da hizmete gireceğini ancak onların tadilatının henüz tamamlanmadığını söyledi.

Kalp Damar Cerrahisi servisinde 5 hekimin görevi yaptığını ve bu güçlü ekibin kalp nakli gerçekleştirdiği 2 hastanın hayatına sağlıklı şekilde devam ettiğini ifade eden Sağlık Bakanı Altuğra, “Doktorlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Kabinenin Başbakan Ünal Üstel liderliğinde hedef ve sonuç odaklı çalıştığını kaydeden Altuğra, önümüzdeki günlerde bu çalışmaların sonuçlarını duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

Üstel: Yeni bir mali iş birliği protokolü imzalayacağız

Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne her gün yüzlerce hastanın başvurduğunu kaydederek, bu hastanenin her bölümünü elden geçirmenin hükümetin asli görevlerinden olduğunu ifade etti.

Yangından zarar gören Kalp Damar Cerrahisi'nin hastanenin en önemli servislerinden biri olduğunu ve yangında zarar gören servisin başka bir bölümde hizmet vermek durumunda kaldığını kaydeden Üstel, Kalp Damar Cerrahisi (KVC) Genel Yoğun Bakım Ünitesi’ni çağdaş bir yapıya kavuşturmak için Sağlık Bakanı ve bürokratlarıyla birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Üstel, ülkenin doğal afetlere hazırlanması için hükümet olarak çalışmaya başladıklarını da söyleyerek, konunun kurum, kuruluş ve sendikalarla masaya yatırıldığını, özellikle Nalbantoğlu’nun kapasitesindeki yetersizlik düşünüldüğünde yeni bir hastaneye ihtiyacının yeniden gün yüzüne çıktığını ifade etti.

Başbakan Üstel, yeni hastane projesinin mali iş birliği protokolüne de konduğunu ve çalışmalara başlandığını ancak ihaleye çıkılacağı zaman Türkiye’de deprem olduğunu söyledi.

Asrın felaketi niteliğindeki deprem nedeniyle bu ihalenin ötelendiğini belirten Başbakan Üstel, bu depremde KKTC’den 49 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatarak, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diledi.

Üstel, Lefkoşa’ya inşa edilecek 500 yataklı hastanenin son Ankara ziyaretinde de ele alındığını, gerek TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekse TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Sağlık Bakanına süratle ihaleye çıkılması için gerekli talimatı verdiğini söyledi.

Başbakan Üstel, önümüzdeki günlerde hastanenin temelinin ne zaman atılacağıyla ilgili müjdeyi kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydederek, “Lefkoşa’ya yeni bir hastane yapılana kadar hastanelerin ve sağlık ocaklarında yenilenmeleri sürecek” şeklinde konuştu.