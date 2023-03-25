Derin analizler yapıldı

Uluslararası Kıbrıs Sosyal Bilimler Eğitimi, (CISSE), “Ekonomi İle Ne Yapabiliriz?” başlıklı ikinci söyleşisini KTAMS Barış Salonu’nda yaptı.

CTP milletvekilleri Fikri Toros ve Devrim Barçın ile KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve ekonomist Mertkan Hamit’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukların derin analizi yapılarak, ekonomi için ne yapılması gerektiği üzerinde karşılıklı tartışmalar yürütüldü.

Etkinliğin moderatörü hukukçu Tacan Reynar’ın sorularını yanıtlayan konuşmacılar, mevzuat açısından eksikliklerin olduğu ifade ederek, siyasi iradenin mevcut yasal düzenlemelerle birlikte gerekli vergi denetimlerini yapması gerektiğini kaydettiler.

“Kurumlardan ve ülkenin varlıklı kişilerinden toplanan verginin çok ciddi boyutta eksiklikler içerdiği” ifade edilen söyleşide, “yatırımın protokollerle değil, toplanan vergi sayesinde okula, hastaneye dönüşebileceği ancak yeterli oranda vergi toplanmadığı, bunun önündeki en büyük engelin ise siyasi irade yetersizliği olduğu” savunuldu.

“Yoksulluk yardımının denetim olmadan yapıldığı, yeni cezaevinde gereksiz harcamalar olduğu ancak bir yandan da okul yapılmadığı” aktarılan söyleşide, çıkış yolunun toplumsal hedef birliği olduğu konusunda hemfikir olundu.

AB üyeliği ve mevzuatın uyumlaştırılması konusunun elzem önemde olduğu dile getirilen söyleşide, mevzuat açısından eksiklikler olmakla birlikte siyasi iradenin mevcut yasal düzenlemelerle birlikte gerekli vergi denetimlerini yapabileceği, yatırım yapmak için de vergi politikası açısından siyasi iradenin oluşması gerektiği vurgulandı.