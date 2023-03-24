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Yangı kül oldu

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyreden araç aniden alev aldı

Yangı kül oldu

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyreden Atajan Achyldyyev (E-54) kullanımındaki PC 085 plakalı van araçta yangın meydana geldi.
 Polis açıklamasına göre, söz konusu araçtaki yangın Aslanköy yakınlarında seyir halindeyken muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu meydana geldi.
 Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın ön kabin bölümündeki elektrik kabloları kısmen yanarak zarar gördü.
 
Derin dondurucu yangına sebep oldu
 Öte yandan Yenierenköy’de İnönü Caddesi üzerinde Cenap Kızılbora’ya ait evin  bahçesinde ambar olarak kullanılan binada, muhtemelen faal durumdaki derin dondurucunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
 Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, ambarda muhafaza edilen derin dondurucu, yirmi balık oltası, zeytin toplama makinesi, altı bidon 20 kilogramlık zeytin yağı ve muhtelif mutfak malzemesi yanarak zarar gördü.

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niyazi hasan AUSTRALIA
niyazi hasan AUSTRALIA - 1 saniye Önce

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