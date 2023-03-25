Gazimağusa Belediyesi bünyesine bağlı MAGEM Maraş’ta, "İyileşiyoruz Projesi” kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

MAGEM Maraş’ta “Deprem Sonrası Psikolojik Destek” projesi ile eşzamanlı geliştirilen “İyileşiyoruz Projesi” çerçevesinde acıyı en derininde yaşayan Gazimağusa halkının iyileşmesi için Gazimağusa Belediyesi sürece katkı koyuyor.

İlk etkinlik olan Hanife Tayyareci ile masal atölyesi geçen hafta MAGEM Maraş’ta 50 çocukla birlikte yapıldı ve etkinlik çerçevesinde “Şu Yaramaz Tavşanlar” adlı hikaye okundu, dramayla kahramanların rollerini çocuklar üstlendi.

MAGEM Maraş Sorumlusu Cansu Canalp, Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depremi sonrasında kenti derinden etkileyen kayıpların olduğunu, yaşanan bu zor süreci birlikte omuzlamak adına “Deprem Sonrası Psikolojik Destek” adı altında destek hattının Gazimağusa Belediyesi MAGEM Maraş’ta hizmete başladığını kaydetti.

