Saldırganlar kaçtı

Abdullah SUÇİMEZ

Alayköy’de faaliyet gösteren Prenses Gece Kulübü’ne dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar kulübüne 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı açıklandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada olayın saat 20.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Açıklamaya göre; Alayköy’de faaliyet gösteren Prenses Gece Kulübü isimli eğlence yerinin binasına kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından tabanca ile ateş açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024, 10:03