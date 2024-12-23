4 can kaybı var

Muğla’da Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter kalkış esnasında Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarpıp düştü. 2 pilot, bir hekim ve bir personel vefat etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, dün saat 10.06 sıralarında Menşete ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.

Çarpma sonucu helikopterin düştüğünü dile getiren Akbıyık, "Helikopterde bulunan 2 pilot, bir hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi.

Olay sonrası itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerin kaza yerine sevk edildiğini anlatan Akbıyık, ilk bilgilere göre helikopterin Antalya'ya gitmek üzere havalandığını kaydetti.

Hastanenin iç kısmında herhangi bir sıkıntı olmadığını sadece hasar meydana geldiğini aktaran Akbıyık, kazanın nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Akbıyık, vefat edenlere başsağlığı diledi.

