Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü “alkollü mama” konusuyla ilgili eleştirerek, sürecin şeffaf yürütülmediğini savundu.

Özersay, yazılı açıklamasında, Polis Genel Müdürlüğü’ne yaptıkları başvuruya gelen yanıtta, olayla ilgili numunelerin Türkiye’ye gönderildiği ve sonuçların Başsavcılığa iletileceği belirtilirken, Sağlık Bakanı dahil sorumluluğu olabilecek isimlerin ifadelerinin alınıp alınmadığına dair bilgi verilmediğini kaydetti. “Sağlık Bakanının da ifadesi alındı mı, bu konuda Polis’ten bir yanıt alamadık” diyen Özgürgün, halk adına şeffaflık istedi.

Türkiye’ye gönderilen numunelerin sonuçlarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı içinde inceleme başlatılıp başlatılmadığını ve bu tür olayların tekrarlanmaması için hangi ek tedbirlerin alındığını soran Özersay, “Şeffaflık sessizlik değildir” dedi.

Özersay, bebeklerin sağlık durumları ve yaşanan olayın esas sebebinin de açıklanması gerektiğin belirterek, olayın ortaya çıkmasından bu yana ailelerin ve kamuoyunun da yeterince bilgilendirilmediğini kaydetti.

Kudret Özersay, sürecin tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı.

