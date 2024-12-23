Cihangir’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Renkli Zehir Operasyonu” kapsamında 654 adet extacy türü uyuşturucu hap ele geçirilirken, 33 yaşındaki zanlı Barış Akçimen tutuklandı.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındı. Duruşmada zanlının hapları 500 adet olarak aldığını, 155 adedini sattığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Renkli Zehir Operasyonu’nun 21 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, Cihangir’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından düzenlenen operasyonda Akçimen’in tasarrufunda 345 adet farklı renklerde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, aynı gün zanlının evinde yapılan aramada 309 adet daha uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının “kanunsuz uyuşturucu alma, tasarruf ve verme” suçlarından tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde hapları geçtiğimiz Kasım ayında 500 adet aldığını, 155 tanesini sattığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu hapların kendisine ait olduğunu söylediğini de aktardı.

Hapların Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini, alınacak ifadeler ve aranan 2 şahıs olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.